Генштаб объявил о начале весеннего призыва в России с 1 апреля

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Молодые люди будут проходить военную службу в течение 12 месяцев.

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС;Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В России с 1 апреля начинается весенний призыв в армию. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Призыв начинается во всех регионах России, за исключением отдельных районов Крайнего Севера. Там граждане призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря в связи с климатическими особенностями.

Цимлянский напомнил, что срок службы в армии составляет 12 месяцев, то есть один год.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации», — добавил вице-адмирал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к участию в СВО не будут привлечены призванные в армию в ходе весенней кампании, которая пройдет с 1 по 15 апреля.

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