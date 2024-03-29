«По целям в глубине»: в Британии признали способность «Цикрона» пробить оборону НАТО

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

Британский аналитик Меркурис: ракеты «Циркон» способны пробить оборону НАТО

«По целям в глубине»: в Британии признали способность «Цикрона» пробить оборону НАТО

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Российские гиперзвуковые ракеты были взяты на вооружение в начале 2023 года и уже показали свою эффективность.

Российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» способны пробить оборону НАТО. К таким выводам пришел британский аналитик Александр Меркурис.

Эксперт отмечает, что возможности «Циркона» известны руководству Североатлантического альянса.

«Конечно, силы НАТО понимают, что эти ракеты обладают необходимой дальностью действия и способностью проникать сквозь их оборону и наносить удары по целям в глубине Румынии и Польши», — заявил эксперт на своем YouTube-канале.

Меркурис также подчеркнул, что заявления Украины о том, что их ПВО способна перехватить подобные ракеты, уже давно никто всерьез не воспринимает. Тем более, ВС РФ уже применялм снаряды данного класса во время спецоперации. И пока, как считает Меркурис, ни у НАТО, ни у киевского режима подобных возможностей нет.

«Циркон» — российская гиперзвуковая ракета, принятая на вооружение в начале 2023 года. Ракета имеет скорость более девяти Махов, то есть примерно 11 тысяч километров в час, дальность полета составляет до одной тысячи километров. Есть возможность маневрирования по горизонтали и по вертикали, корпус покрыт специальной плазмой, которая поглощает электромагнитное излучение и делает ракету невидимой для радаров. Российские и западные аналитики сходятся во мнении, что ее невозможно предсказать или обнаружить.

Первое применение Россией «Циркона» в ходе СВО зарубежные специалисты назвали новой вехой в развитии гиперзвукового оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как чудо-оружие армии России изменило баланс сил в зоне СВО.

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