«Негативные новости»: криптобиржа Beribit прокомментировала обыски в своем офисе в Москве

С чем именно связаны оперативные мероприятия?

Обыски в московских офисах криптовалютной биржи Beribit не связаны с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале веб-службы.

Команда биржи заверила, что никаких нарушений в ходе проверок обнаружено не было, а данным о клиентах и их личным средствам ничего не угрожает. Также в Beribit отметили, что оснований для санкций против платформы также не имеется.

«Отдельно хотим подчеркнуть, что, к сожалению, некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне ужасных событий в „Крокусе“, которые никак не связаны с мероприятиями, связанными с нашей платформой», — говорится в сообщении.

Обыски на 52-м этаже башни «Федерация» в «Москва Сити» прошли 29 марта. В некоторых СМИ и новостных Telegram-каналах действия правоохранителей связали с терактом в «Крокус Сити Холле», а именно, возможности финансирования боевиков через криптовалютные счета. Beribit утверждают, что подобные проверки являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в арестован девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе».