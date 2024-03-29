Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован до 22 мая

Девятый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Лутфуллои Назримад арестован до 22 мая 2024 года. Решение вынес Басманный суд Москвы, передает источник 5-tv.ru.

Судья огласил решение, согласно которому Назримад отправляется под стражу на срок почти в два месяца.

В ходе заседания стало известно, что мужчине 24 года, родом он из Таджикистана. Проживает Назримад в Москве в хостеле в районе станции метро «Щелковская». Также установлено, что он холост и детей не имеет, получил высшее образование.

Во время задержания Назримад вел себя настолько дерзко, что правоохранителям пришлось сковать его руки и ноги. Он уже был арестован на 15 суток за вызывающее и дерзкое поведение в ходе общения с сотрудниками полиции, когда те остановили его в общественном месте для проверки документов и причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мессенджер Telegram начал активно бороться с сообщениями, которые содержат призывы к терактам и насилию.