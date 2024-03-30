Установлены личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»
Всего в результате вооруженного нападения боевиков погибли 144 человека.
Фото: Reuters / Yulia Morozova
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Следствие установило личности 134 погибших при теракте в «Крокусе». Об этом сообщалось в официальном заявлении СК России, опубликованном в Telegram-канале.
Процедура опознания длится уже несколько дней. Все из-за того, что после теракта боевики устроили огромный пожар в здании концертного зала. В результате чего личности некоторых погибших можно было установить исключительно методом забора ДНК.
«Это ужасно»: иностранные дипломаты почтили память погибших в «Крокусе»
В заявлении ведомства отмечалось, что генетическая экспертиза по неустановленным погибшим при теракте все еще проводится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего в результате вооруженного нападения боевиков погибли 144 человека, в числе которых были дети. Сегодня на площади рядом с «Крокус Сити Холлом» была проведена большая панихида в память о жертвах бойни. По данному уголовному делу уже арестованы 9 фигурантов.
- 30 мар
- Работают круглосуточно: Бастрыкину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»
- 30 мар
- «Это ужасно»: иностранные дипломаты почтили память погибших в «Крокусе»
- 30 мар
- «Полностью через себя»: Песков рассказал о переживаниях Путина после теракта в «Крокусе»
- 30 мар
- Возле разрушенного «Крокуса» провели акцию памяти «Журавлик мира и добра»
- 30 мар
- Таджикистан усилил контроль за вербовкой мигрантов террористами
- 30 мар
- Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 551
- 30 мар
- Найден возможный криптокошелек, который использовали заказчики теракта в «Крокусе»
- 30 мар
- Прямая трансляция большой панихиды по жертвам теракта в «Крокусе»
- 30 мар
- Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»
- 30 мар
- Евродепутат Бек не исключает связь Украины с терактом в «Крокусе»
Читайте также
66%
0.11 99.53
-0.18
Нашли ошибку?