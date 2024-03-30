«Это ужасно»: иностранные дипломаты почтили память погибших в «Крокусе»

Посол Ливана Шауки Бу Нассар назвал случившееся ужасным преступлением против невинных людей.

Иностранные дипломаты приехали к «Крокусу» на девятый день с момента теракта, чтобы почтить память погибших.

Посол Египта в России Назих Эльнаггарии назвал трагедию в «Крокус Сити Холле» ужасным событием.

«Я пришел, чтобы проявить солидарность с россиянами и Российским государством, российскими властями. Они друзья, Россия — друг Египта, народ России — друг египетского народа. Поэтому мы пришли сюда, это меньшее, что мы можем сделать», — отметил он.

5-tv.ru

Посол Ливана Шауки Бу Нассар отметил, что приехал на место теракта, чтобы выразить солидарность с Россией от лица всего государства. Он назвал случившееся ужасным преступлением против невинных людей.

MAXIM SHIPENKO / ТАСС; 5-tv.ru

«Это была террористическая атака, ужасное преступление против россиян, против невинных людей, взрослых и детей, посещавших концерт», —заявил дипломат.

Дипломат из посольства Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас выразил глубокие соболезнования российскому народу.

«От имени мексиканского правительства, от имени посольства Мексики в Российской Федерации, и, конечно, от своего имени я хочу принести наши глубочайшие соболезнования. Многие мои коллеги приехали сюда, чтобы выразить эти чувства. Здесь есть возмущение, здесь есть грусть, но это также момент надежды, видеть, что многие дипломаты здесь, чтобы выразить свое осуждение терроризма», —отметил он.

На девятый день после трагедии были запущены белые воздушные шары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возле разрушенного «Крокуса» провели акцию памяти «Журавлик мира и добра».