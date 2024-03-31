«Мне очень жаль»: Игорь Николаев отреагировал на теракт в «Крокусе»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 2 112 0

Игорь Николаев во время теракта в «Крокусе» находился на сцене в Петербурге

Фото, видео: Vitaly Smolnikov / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Артист рассказал, при каких обстоятельствах он узнал о трагедии.

Народный артист РФ Игорь Николаев в роковой день 22 марта, когда террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», находился на сцене другого концертного зала. Об этом он рассказал на церемонии вручения самой доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS 2024» корреспонденту 5-tv.ru.

Любимец публики во время страшного теракта находился в Санкт-Петербурге в большом концертном зале «Октябрьский».

«Ощущение непередаваемое. Очень жаль всех. Мне очень жаль невинных людей и публику, которая пришла с добром, с эмоциями, с открытым сердцем на концерт. И в этот же день в Петербурге я видел перед собой точно таких же людей», — рассказывает музыкант.

В такой ситуации беззащитны все. Должно пройти время, считает Николаев. Сейчас еще слишком свежи эмоции, но, в любом случае, жизнь продолжается.

Вечером 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник», в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы и открыли стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще несколько сотен получили ранения и травмы. Задержаны 11 человек, в том числе четверо боевиков, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что AKMAL’ раскрыл правду об отношениях с избранницей.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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