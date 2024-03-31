Песков рассказал о работе Путина после теракта в «Крокусе»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Песков: Путин после теракта постоянно был на связи с главами силовых структур

Песков рассказал о работе Путина после теракта в «Крокусе»

Фото: Reuters / Evgenia Novozhenina

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Ночь после страшной трагедии выдалась бессонной для главы государства.

Президент РФ Владимир Путин после теракта в «Крокус Сити Холле» постоянно был на связи с руководителями силовых ведомств. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Потом уже и утром работа продолжилась. И совещания, и президент постоянно, как говорится, сидит на пульте. По прямой связи на него выходят руководители, в первую очередь на тот момент силовых структур», — рассказал Песков.

Руководители силовых структур беспрерывно докладывали Путину о подготовке и задержании преступников, поэтому та ночь для президента была бессонной, добавил пресс-секретарь главы государства.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей.

Ранее 5-tv.ru опубликовал полную хронологию теракта в «Крокус сити холле».

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