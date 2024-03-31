Убивали всех подряд: полная хронология теракта в «Крокус сити холле»

В настоящее время арестовано девять фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей.

На этой неделе контрразведка предотвратила два теракта, которые готовились в Самаре и Ставрополе.

В Самаре россиянин, завербованный украинскими спецслужбами, намеревался взорвать бомбу в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации. При задержании устройство сдетонировало, он погиб на месте.

А в Ставропольском крае задержаны трое граждан одной из стран Средней Азии, которые только закупили ингредиенты для бомбы. Они планировали осуществить взрыв в одном из мест массового пребывания людей. Причастность к данной группе украинских спецслужб проверяется. Массовых жертв в обоих случаях удалось предотвратить.

Почерк украинских спецслужб нам, к сожалению, хорошо известен. Вслепую была завербована студентка из Петербурга, которая принесла мину в статуэтке на встречу с военным блогером. Вслепую был использован водитель фуры, который думал, что вез пленку, но был взорван на Крымском мосту. Вслепую были использованы десятки наивных людей с неустойчивой психикой, которые пытались сорвать выборы хулиганскими выходками.

Это не оправдывает тех, чьими руками совершены преступления, но это дает понимание к методам работы нашего противника. Нападавшие на «Крокус» уверяют, что действовали под флагом радикального ислама. Есть информация, что они были под воздействием психотропных веществ.

Но те, кто закладывал для них оружие и патроны, те кто снабжал их деньгами и координировал передвижения знали, что происходит на самом деле. Эту цепочку и предстоит выяснить следствию. Что известно на данный момент — расскажет корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

Вооруженные силовики заблокировали территорию у дома в Путилково. Из автозака самого младшего террориста Файзова* вынесли на руках и посадили в медицинскую коляску. Попытка казаться немощным не уберегла от следственного эксперимента. По основной версии, на съемной квартире была база убийц. До «Крокуса» меньше семи минут пути.

Накануне в позе «ласточки», характерной для отбывающих пожизненное заключение арестантов, в зал суда завели девятого фигуранта. Его задержали на следующий день после теракта прямо возле «Крокуса», он вел себя вызывающе и агрессивно. Заподозрили не зря, быстро стало ясно, что вероятнее всего именно через него шло финансирование теракта.

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На данный момент арестованы четыре исполнителя, пять пособников. Все выходцы из Таджикистана. В их числе семья Исломовых, у которой боевики в марте купили тот самый Renault. По предварительным данным, главарь Шамсидин Фаридуни* завербовал одного из Исломовых еще в январе. Следствие уверено: продавцы точно знали о готовящемся теракте, так же как и хозяин той самой квартиры, которую арендовали преступники.

«Будут говорить, что они просто продавцы, не более того. Но система вообще организации терактов говорит обратное, что эти люди, они как бы не являются исполнителями, являются вот такими теми же агентами», — заявил член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Хронология трагедии

В «Крокусе» боевики провели 13 минут. На белом Renault приехали в 19:58. Практически сразу четыре террориста открыли огонь на входе в здание. Убивали всех подряд.

Далее прошли в холл третьего павильона, потом двинулись в фойе к концертному залу. В этот момент там находилось порядка пяти-шести тысяч человек.

В 20:03 боевики ворвались туда через боковые двери. К тому моменту часть зрителей покинули зал через левый и правый выходы, и те двери наверху, что были открыты.

Террористы прошли вдоль прохода из левого в правый угол и с помощью бензина подожгли сиденья и занавес. Затем направились к выходу. В 20:11 сели обратно в машину. И далее специально вильнули в сторону, чтобы сбить семью с детьми.

И на полной скорости рванули к границе, 140 километров в час. Там им подготовили «окно» для перехода на подконтрольную Киеву территорию.

«То есть они буквально встречали террористов?» — спрашивают журналисты у директора ФСБ РФ Александра Бортникова.

«Они готовились к этому», — ответил он.

«Это не то, что задержанные думали, что их встречают?» — уточнили журналисты.

«Нет. Абсолютно так, мы считаем акцию готовили, как сами радикалы-исламисты, так и способствовали западные спецслужбы», — отметил Бортников.

Именно здесь — на 376 километре киевского шоссе Брянской области — и была предпринята попытка задержать террористов. Водитель проигнорировал требования силовиков остановиться, тогда правоохранители прострелили колеса, и автомобиль на большой скорости перевернулся. После этого мужчины побежали в лес примерно в том направлении.

Когда поймали, допрос начали сразу на месте. На видео кажется, что боевики дрожат от страха. Но эксперты уверены, что это последствия приема наркотиков, подавляющих тот самый страх.

Главарь банды — Фаридуни, очевидно, врет о том, что подготовка теракта началась лишь в марте, когда на него вышли некие кураторы.

По мнению силовиков, разработка такой атаки занимает от трех месяцев до года. Сами исполнители, четыре боевика, явно не профессионалы. Их подготовка была достаточно слабой.

«Единственное, что там было похоже на профессионала — это движение двух человек. То есть они перемещались с оружием именно по израильской методике. Однако это было сделано в начальном этапе. После этого они устали палить налево направо, иногда сами выходя на линию огня друг друга», — информирует бывший офицер пограничных войск КГБ СССР Олег Криницин.

Еще полгода назад все четверо жили в разных регионах страны: в Ивановской, Новосибирской, Московской областях. Главарь боевиков, который раздавал указания на видео, 25-летний Фаридуни, тогда еще работал пекарем на родине.

По данным агентства Reuters, в Таджикистане уже задержаны девять подозреваемых. Предположительно, в их числе и родственники Фаридуни. Его мать рассказала, что для сына это не первое уголовное дело. Он уже был осужден за попытку изнасилования мальчика.

— Он в десятом классе побывал в тюрьме.

— В десятом?

— Да, статья 142.

— Сколько он в тюрьме провел лет?

— Пять.

Именно Шамсиддин Фаридуни еще седьмого марта приходил в «Крокус» на разведку, изучал маршрут. Вот он на случайном кадре фотографа.

Брата еще одного террориста — Мирзоева*, власти Таджикистана ранее подозревали в связях с террористами. Вот его имя фамилия в официальном списке на одном из государственных сайтов.

А эти кадры от первого лица снял девятнадцатилетний боевик Файзов. Он жил и трудился в Ивановской области.

Еще недавно в этом барбершопе Файзов работал парикмахером. После теракта салон закрыли, владелец на связь не выходит. Файзов уволился отсюда около двух месяцев назад, затем уехал из региона. Жил Файзов на окраине. Нам удалось попасть в квартиру: минимум мебели, вместо кровати на полу матрасы. Его мачеха уверяет, что пасынок стал набожным совершенно неожиданно, где-то год назад. И тогда же летом ездил в паломничество в Мекку.

Многие подробности следствие пока не раскрывает, но уже понятно, что на скамье подсудимых может оказаться гораздо больше девяти человек. Те, кто готовил схроны с оружием, кто следил за ними, разведывал местность, вербовал, координировал, финансировал.

Силовики уже начали проверять конторы, которые как раз занимаются криптовалютами. Так в пятницу прошли обыски в офисах криптобиржи Beribit в «Москве-Сити». Попытки скрыть следы за цифровой валютой не увенчались успехом.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России