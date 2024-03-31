Космические суммы: раскрыты доходы Филиппа Киркорова и Полины Гагариной

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 42 0

KP.RU: компания Киркорова заработала рекордную прибыль в 2023 году

Космические суммы: раскрыты доходы Филиппа Киркорова и Полины Гагариной

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Текущий год для этих знаменитостей стал рекордным по количеству дохода.

Популярные звезды российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров и Полина Гагарина в 2023 году побили рекорды по доходам своих фирм. О точных суммах узнало издание KP.RU.

Несмотря на то, что для Киркорова конец 2023-го сложился неудачно из-за участия в сомнительном мероприятии, его фирма ООО «Филипп Киркоров Продакшн», занимающаяся деятельностью в области исполнительских искусств, закончила год с рекордом по чистой прибыли за последние десять лет.

Выручка за 2023-й составила 195,3 миллиона рублей. А чистая прибыль возросла до 158,8 миллиона рублей. К примеру, в 2022 году прибыль составляла всего 57 миллионов.

Народного артиста РФ обошла певица Полина Гагарина. В 2023 году выручка фирмы ООО «Полина Гагарина» составила 214,9 миллиона рублей, что на 64 миллиона больше, чем в 2022-м. А чистый доход побил все рекорды за семь лет существования фирмы и составил почти 50 миллионов рублей.

Но не всем звездам так повезло. Например, выручка фирмы ООО «Ла Стори» Анны Седоковой упала за последний год с 18 миллионов рублей до 6,7 миллиона рублей. Чистая прибыль снизилась с 3,6 миллиона рублей до 527 тысяч рублей.

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