Жена погибшего пассажира рейса Бангкок-Красноярск хочет наказать «Аэрофлот»

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Тайские врачи боролись за жизнь туриста трое суток, но все оказалось тщетно.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

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Вдова погибшего в Бангкоке туриста прилетела в Россию для организации похорон. Надежда Напалкова вернулась домой в Красноярск. В ближайшее время она намерена добиться установления виновных в смерти мужа и возмещения всех понесенных потерь.

По ее собственным словам, она не собирается отступать, чтобы эта ситуация не повторилась еще с кем-нибудь. Наталья рассказала, что когда их привезли в тайскую больницу, встретилась там с уроженкой Донецка. Все последующие дни девушка ей помогала.

«Она сама ко мне подошла. Эта девочка была со мной все четыре дня. Если бы не она, то я бы просто я не вытянула ситуацию. Она переводила, давала мне деньги на отель, она привезла меня в отель, когда мне в пять утра надо было куда-то деваться», — рассказала Надежда Напалкова.

На прошлой неделе борт «Аэрофлота» долго не мог вылететь из Бангкока, Четыре часа пассажиры провели в духоте. Некоторым стало плохо. Сергей Напалков потерял сознание, в итоге оказался в больнице, а спустя три дня скончался. Все это время семье помогали неравнодушные люди.

По словам вдовы, представители авиакомпании связывались не с ней, а с больницей, и якобы там заявляли, что пациент идет на поправку. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, когда тело умершего в Таиланде пассажира «Аэрофлота» доставят в Россию.

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