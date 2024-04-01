Один из устроивших теракт в «Крокусе» довел свою жену до реанимации

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Евгения Романова
Евгения Романова 159 0

Супруга обвиняемого Мирзоева* попала в реанимацию, узнав о теракте в «Крокусе»

Один из устроивших теракт в «Крокусе» довел свою жену до реанимации

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. Люди в камуфляже ворвались в здание и открыли стрельбу.

Супруга обвиняемого по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева* находится в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соседку родителей предполагаемого террориста.

«Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание», — сказала женщина.

Отмечается, что в настоящее время жена Мирзоева находится в реанимации.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Как позже заявили в СК РФ, предполагаемые террористы должны были прибыть в Киев и получить обещанное им вознаграждение.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о работе президента РФ Владимира Путина после теракта в «Крокусе».

* — внесен в список террористов и экстремистов в России

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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