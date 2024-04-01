Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» доставили в суд

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 51 0

Ему предъявлено обвинение по части третьей статьи 205-й УК РФ («Террористический акт»).

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Стрельба в Крокус Сити Холл

В Басманный суд Москвы доставили десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Его зовут Якубджони Юсуфзоду, он является гражданином Таджикистана. Видео с места делится 5-tv.ru.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 144. Всего по делу были задержаны 13 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» требуют арестовать. По версии следствия, он переводил деньги исполнителям преступления, чтобы те могли снимать жилье.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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