Платил за квартиру: десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» требуют арестовать

По версии следствия, он переводил деньги исполнителям преступления, чтобы те могли снимать жилье.

Следственный комитет (СК) России требует арестовать десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, речь идет о мужчине с именем Якубджони Юсуфзоды, который за несколько дней до теракта перевел его исполнителям деньги, чтобы они могли снимать квартиру для проживания. При этом часть средств была передана уже после совершения преступления.

«Юсуфзоде предъявлено обвинение по пункту „б“ части третьей статьи 205 УК РФ („Террористический акт“)», — уточнили в СК.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 144. Всего по делу были задержаны 12 человек, девять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Службы внешней разведки (СВР) России, Белый дом во главе с президентом США Джо Байденом активизировал работу по искажению картины случившегося в подмосковном «Крокус Сити Холле».