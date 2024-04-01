Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 40 0

Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Якубджони Юсуфзоду

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Что известно о новом фигуранте дела?

Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о страшном теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду. Кадры из зала суда оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Юсуфзоды меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», — огласила решение судья.

Якубджони Юсуфзоду обвиняется в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Обвиняемый родился в 1998 году рождения. Он женат и имеет троих детей. Является гражданином Таджикистана. В РФ он неофициально работал разнорабочим на стройке, у него среднее образование.

По данным СК РФ, Юсуфзоду за несколько дней до теракта перевел одному из соучастников нападения деньги для обеспечения проживания нападавших. После атаки он перечислил одному из ее исполнителей другую часть денег.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. Возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт».

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, еще несколько сотен пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
1 апр
Задержанные в Дагестане боевики снабжали оружием устроивших теракт в «Крокусе»
1 апр
Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» доставили в суд
1 апр
Платил за квартиру: десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» требуют арестовать
1 апр
«В 2006 году умер отец»: Наталья Подольская дала совет, как пережить горе
1 апр
«Формируют искаженную картину»: как США выгораживают ответственных за теракт в «Крокусе»
1 апр
ФСБ заявила о причастности задержанных в Дагестане боевиков к теракту в «Крокусе»
1 апр
«Готовятся документы»: Россия обратится в международные суды по причастности Украины к терактам
1 апр
Один из устроивших теракт в «Крокусе» довел свою жену до реанимации
31 мар
«Мне очень жаль»: Игорь Николаев отреагировал на теракт в «Крокусе»
31 мар
МИД потребовал от Украины выдачи всех причастных к терактам в России
+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
92.29
-0.08 99.57
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:45
Задержанные в Дагестане боевики снабжали оружием устроивших теракт в «Крокусе»
20:29
Над Белгородской областью уничтожили еще 19 снарядов РСЗО Vampire
20:29
Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский
20:19
Умерла актриса из сериалов «Отель» и «Бэтмен» Барбара Раш
20:08
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
20:02
Собянин рассказал о строительстве транспортной связки МСД с трассой М-4 «Дон»

Сейчас читают

Тревожный сигнал с небес: разный график воскресения Христа
Опять в суд: Елена Степаненко может лишиться двух квартир в Сочи
«В 2006 году умер отец»: Наталья Подольская дала совет, как пережить горе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок