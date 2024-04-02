Исполнился ровно год со дня теракта в кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский
Исполнился ровно год со дня теракта в Петербурге, где погиб военкор Татарский
Фото, видео: 5-tv.ru
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Кто и как готовил убийство журналиста? И как сейчас живут пострадавшие при взрыве?
Сегодня исполняется ровно год с момента убийства военного блогера и писателя Владлена Татарского. 2 апреля 2023-го в баре на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора, прогремел мощный взрыв. Бомбу, спрятанную в статуэтку, на мероприятие принесла Дарья Трепова*. Она вручила ее блогеру в качестве подарка.
В результате теракта погиб сам Татарский, еще 32 человека получили ранения. Кто и как готовил убийство Татарского и как сейчас живут пострадавшие в теракте — расскажет корреспондент «Известий» Юлия Майданова.
Майя Джикаева до теракта много путешествовала. Сейчас уже год после трагедии даже на собственной кухне двигается с осторожностью. К монокулярному зрению и жизни с глазным протезом привыкать очень сложно.
«Я не подозревала, что у меня глаз вытекал. Он (врач. — Прим. ред.) мне сразу сказал, что нужно спасать здоровый глаз, потому что он может тоже ослепнуть», — говорит пострадавшая в теракте женщина.
Тот творческий вечер Владлена Татарского для десятков людей стал настоящим кошмаром.
Дарья Трепова
Девушка в свитере с мандаринками о чем-то шутит, слушая приговор суда. Из тюрьмы Трепова выйдет в 53 года. Пожизненное женщинам в России не дают. Как установило следствие, Трепова общалась с украинским журналистом Романом Попковым и его пособником Юрием Денисовым, которые и организовали теракт.
За несколько дней до трагедии Трепова приходила в церковь за благословением на путешествие за границу. Клирик храма, услышав о планах компании, был искренне удивлен. Он быстро понял, что тот самый Попков — бывший участник запрещенной в России экстремистской организации — Национал-большевистской партии**.
«Я просто раньше журналистом был, и нацболы я сразу понимаю, что это такое, сектантское образование было очень жесткое. Я подумал, если есть родственники, то как-то они могут от этого пострадать… Не думала ли она об этом? Что меня удивило — абсолютная наивность. Она такая: „Ой, а я и не подумала“. Это штрих к ее портрету», — говорит священник Федор Пономарев.
И работала Трепова с этими людьми, прекрасно осознавая, кто они и чем занимаются.
«Она же сошлась с этим людьми, которые ей предложили эту статуэтку, на почве оппозиции. Она им, наверное, верила. Один из вариантов — на доверии и в темную. А второй, я считаю, — она знала все, и пошла на это сознательно. Она все-таки скрылась, ушла оттуда», — говорит полковник запаса управления «Альфа» центра специального назначения ФСБ РФ Виталий Демидкин.
В корпусах этого ЖК в Парголово легко затеряться. Трепова заметала следы. Изменила прическу, несколько часов колесила по городу на такси, а затем поехала сюда.
«У Дарьи на руках был билет на самолет в Узбекистан, однако она им не воспользовалась, а отправилась к своему знакомому Дмитрию Касинцеву на съемную квартиру. Сначала он проходил свидетелем по уголовному делу, а затем стал фигурантом», — говорит корреспондент.
Дмитрий Касинцев тоже отбывает наказание за укрывательство террористки — ему дали год и девять месяцев. Трепова вину так и не признала. На то, чтобы понять, с кем она имела дело и что совершила — у нее будет 27 лет.
* — внесена в список террористов и экстремистов в России
** — запрещенная в России экстремистская организация
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