Нетаньяху: Израиль непреднамеренно ударил по невинным людям в Газе

Израиль признал свою ошибку в секторе Газа, в результате которой погибли граждане западных стран. Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что будет проведено тщательное расследование, а всех виновных накажут.

«К сожалению, произошел трагический инцидент, когда наши силы непреднамеренно нанесли удары по невинным людям в секторе Газа. Такое случается на войне, и мы это тщательно расследуем», — сказал он.

Под удар попала колонна американской организации «Всемирная центральная кухня». Она занимается доставкой еды для сотрудников различных гуманитарных миссий, хотя многие эксперты уверены, что это только прикрытие для шпионской деятельности. В итоге погибли семь сотрудников, среди которых есть граждане США, Канады, Британии и Австралии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, нарушает ли Израиль правила ведения войны в Газе.