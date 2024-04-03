«Просто было очень страшно»: Ольга Серябкина о теракте в «Крокусе»

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 27 0

Ольга Серябкина не спала из-за переживаний во время теракта в «Крокусе»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Певица призналась, что в тот роковой день не могла перестать читать новости.

Певица Ольга Серябкина не спала всю ночь из-за переживаний, когда произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио».

«Когда я узнала об этих событиях, мои чувства не соприкасались с моей профессией. Я просто была обычной женщиной, матерью, женой, и это просто было очень страшно. Я, естественно, следила за новостями, я не спала, я желала каждому сил справится и здоровья. Хотела, чтобы у всех все было хорошо, чтобы как можно больше людей как можно скорее оттуда выбрались и добрались до дома», — сказала артистка.

Певица прочитала большое количество историй, которые показали доброту людей во время трагедии. В пример она привела бесплатную работу такси.

Серябкина подчеркнула, что в тяжелые моменты нужно оставаться едиными, добрыми и неравнодушными. Также надо поддерживать друг друга. Это самые важные качества.

Вечером 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник», в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы и открыли стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще несколько сотен получили ранения и травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасавший людей в «Крокусе» Ислам Халилов получил грант на обучение в вузе.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
3 апр
Американские СМИ заявили о якобы направленном России предупреждении об угрозе теракта
2 апр
Путин выступил на коллегии МВД: главные заявления
2 апр
«Очень высокая цена»: Путин пообещал вычислить заказчиков теракта в «Крокусе»
2 апр
Спасавший людей в «Крокусе» Ислам Халилов получил грант на обучение в вузе
2 апр
«Слишком общая»: Нарышкин о полученной от США информации про возможный теракт
2 апр
Проверка связи: какую схему обмана после теракта в «Крокусе» выдумали мошенники
2 апр
«Нас не сломать»: AKMAL’ указал на сплочение россиян после трагедии в «Крокусе»
2 апр
«Начали помогать людям»: IVAN отметил героизм юных ребят во время теракта в «Крокусе»
1 апр
Задержанные в Дагестане боевики снабжали оружием устроивших теракт в «Крокусе»
1 апр
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
+15° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:27
Разошлись в оценках с Западом: РФ решительно осуждает удары Израиля по Сирии
9:11
«Не отдавайте на ту сторону»: пленные боевики ВСУ просят гражданство РФ
9:00
Американские СМИ заявили о якобы направленном России предупреждении об угрозе теракта
8:56
Из обеда в яд: почему категорически нельзя ставить неостывшие блюда в холодильник
8:47
Тревожный сигнал: на какие болезни могут указывать ночные походы в туалет
8:31
«Просто было очень страшно»: Ольга Серябкина о теракте в «Крокусе»

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок