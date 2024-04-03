«Просто было очень страшно»: Ольга Серябкина о теракте в «Крокусе»

Певица призналась, что в тот роковой день не могла перестать читать новости.

Певица Ольга Серябкина не спала всю ночь из-за переживаний, когда произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио».

«Когда я узнала об этих событиях, мои чувства не соприкасались с моей профессией. Я просто была обычной женщиной, матерью, женой, и это просто было очень страшно. Я, естественно, следила за новостями, я не спала, я желала каждому сил справится и здоровья. Хотела, чтобы у всех все было хорошо, чтобы как можно больше людей как можно скорее оттуда выбрались и добрались до дома», — сказала артистка.

Певица прочитала большое количество историй, которые показали доброту людей во время трагедии. В пример она привела бесплатную работу такси.

Серябкина подчеркнула, что в тяжелые моменты нужно оставаться едиными, добрыми и неравнодушными. Также надо поддерживать друг друга. Это самые важные качества.

Вечером 22 марта, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник», в «Крокус Сити Холл» ворвались террористы и открыли стрельбу. Затем в здании вспыхнул пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще несколько сотен получили ранения и травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасавший людей в «Крокусе» Ислам Халилов получил грант на обучение в вузе.