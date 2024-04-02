Спасавший людей в «Крокусе» Ислам Халилов получил грант на обучение в вузе

Ислам Халилов, помогавший эвакуировать людей из здания «Крокус Сити Холла» во время теракта, получил грант на обучение в одном из вузов России. Церемония награждения прошла в Госдуме.

Инициатором выступила некоммерческая организация «Общество дружбы с Кыргызстаном».

«Если вы, я надеюсь, будете продолжать образование в России, то мы с огромной радостью и большой честью для нас готовы оплатить любое ваше образование в любом вузе РФ. Еще раз спасибо вам огромное за то, что вы сделали», — сказал председатель попечительского совета АНО «Общество дружбы с Кыргызстаном» Михаил Старшинов.

Школьник поблагодарил всех за предоставленную возможность. Ислам признался, что мечтает поступить в какую-нибудь спортивную академию и стать профессиональным футболистом.

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» Ислам Халилов работал гардеробщиком. Когда раздались выстрелы, школьник выступил в роли регулятора, направляя людей к выходу. Заметив, что многие направляются в тупик, он взял на себя ответственность вывести группу без пострадавших из здания.

«Я понимал, что, если я буду стоять в шоковом состоянии, как некоторые, я могу потерять также свою жизнь и жизнь сотен людей», — рассказал многим позже юный герой.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия обратится в международные суды по причастности Украины к терактам.