Четвертый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Материалы поступили в Басманный суд Москвы.

Диловар Исломов, который является фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле», обжаловал свой арест. Материалы поступили в Басманный суд Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Диловару меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Прежде арест обжаловали его брат Аминчон и отец Исроил, вместе с которыми Диловар продал машину обвиняемым в теракте. Еще это сделал Алишер Касимов, сдававший предполагаемым террористам квартиру в Путилково.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным, число погибших достигло 144 человек, еще несколько сотен пострадали.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин пообещал вычислить заказчиков теракта в «Крокусе». Анализ случившегося в концертном зале должен быть объективным и профессиональным, подчеркнул он.