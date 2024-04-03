Ректору МГУ Садовничему присвоено звание Героя труда России

Академик руководит главным вузом страны уже более 30 лет.

Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий удостоен звания Героя труда РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Виктор Садовничий — академик и член президиума РАН, президент Российского союза ректоров, лауреат Государственной премии РФ и обладатель многих других высоких наград. На его счету почти 200 книг и десятки научных работ. На посту руководителя главного вуза страны Садовничий находится уже более 30 лет.

Также Путин подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту Анне Кикиной. Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» долгое время участвовала в наземном российско-американском эксперименте по моделированию дальних полетов в космос SIRIUS, а затем два месяца пробыла на Международной космической станции (МКС) в составе экипажа Crew Dragon.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ректор МГУ Виктор Садовничий празднует свое 85-летие.