Мировая скорбь: песня SHAMAN о теракте в «Крокусе» растопила сердца жителей Украины и Европы

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 0

Клип певца SHAMAN «Реквием» занял 29 строчку в мировом чарте YouTube

Мировая скорбь: песня SHAMAN о теракте в «Крокусе» растопила сердца жителей Украины и Европы

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Клип российского исполнителя на песню «Реквием» о случившейся 22 марта трагедии находится на 29-м месте среди лучших клипов мира на YouTube.

Клип автора и исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) «Реквием» вошел в ТОП-100 лучших клипов мира на YouTube. Ролик находится на 29-м месте. Песня о страшном теракте в «Крокус Сити Холле» отразила всю боль россиян о случившейся трагедии и ее жертвах.

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Высокие позиции песни в чартах доказывают, что весь мир скорбит вместе с русскими. Неравнодушных людей много и среди граждан Украины, и среди Европы.

Так, песня «Реквием» находится на 24-м месте среди популярных клипов в чарте YouTube на Украине, на 28-м — в Германии, а в Эстонии на четвертом.

Трагедия объединила не только русский народ, которого напрямую коснулось горе, но и весь мир. Случившееся бесчеловечие и зверство претит любому.

В день общенационального траура SHAMAN выпустил песню, так точно отражающую чувства людей на ужасающую трагедию.

«В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском „Крокус Сити Холле“, я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера», — говорил исполнитель.

По состоянию на 3 апреля, у клипа 8,7 миллиона просмотров. Он занимает первое место в ТОП клипов и треков недели в России.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 551.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезды помогли пострадавшим в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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