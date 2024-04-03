Общая боль всех сплотила: как звезды помогли пострадавшим в «Крокусе»

22 марта 2024 года навсегда останется черной датой в истории России. Как звезды российского шоу-бизнеса помогали пострадавшим в «Крокусе», узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Бесчеловечный теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» потряс весь мир. Кто из звезд в тот роковой вечер чудом избежал смерти? Как знаменитости помогали пострадавшим? И действительно ли группа «Пикник» в одной из своих песен предсказала страшную трагедию? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Грустно очень. Такие чудовищные вещи происходят», — высказался певец Тимати.

22 марта 2024 года навсегда останется черной датой в истории нашей страны. Четверо террористов с оружием ворвались в здание «Крокус-сити холла» и начали безжалостно расстреливать всех, кого видели. А потом подожгли зал. По официальным данным, 144 человека погибли. Несколько сотен пострадали от ранений и отравления угарным газом.

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«Выбегает человек, говорит: „Здание захвачено, вы должны забаррикадироваться“», — рассказал участник группы «Пикник» Марат Корчемный.

«По громкой связи объявили, что задымление. Тогда мы открыли гримерку», — добавил лидер «Пикника» Эдмунд Шклярский.

«А там с каждой секундой все ближе и ближе выстрелы. Уже запах пошел. Выстрелы все ближе», — уточнил Корчемный.

В тот день здесь должен был пройти концерт рок-группы «Пикник». В кассах сообщили: продано 7200 билетов, а значит, именно столько людей собралось в здании. Когда раздались выстрелы, все они побежали кто куда.

«Неосознанно повернулся назад. Смотрю: женщина идет, бежит. И просто последнее, что я вижу, что она падает. Выстрел и падает. Выстрелы постоянно были… Кричали: бежим, бежим! Потому что там то взрывы, то выстрелы были. И в тот момент еще начали выходить террористы, и тоже говорили: бегите, бегите», — поделился певец Рутгер Гарехт.

Молодой музыкант и его мама тоже пришли на концерт. Но они заблудились и никак не могли найти гардероб. Это спасло им жизнь.

«Я еще так сильно переживала, волновалась. Думаю: скорее в зал хочется. Как только мы спустились и так заходим за лестницу. И послышался какой-то странный хлопок такой. Конечно, все остановились и прислушались. И тут начались не одиночные, а как автоматные очереди», — рассказала мать певца Лариса Гарехт.

Когда они бежали к выходу вместе с сотнями таких же напуганных зрителей, толпа зажала женщину в дверях. На помощь матери пришел сын.

«И что-то все придавили мне голову, помню, тут все придавили (показывает. — Прим. ред.). И я поняла, что вообще двигаться не могу. Такое состояние: тебе страшно и все. Ты же ничего не можешь сделать», — призналась Лариса Гарехт.

«Из-за потока не могла зайти в этот коридор. И мне пришлось ее вытаскивать, растолкать людей. Вытащил, прошли. Дальше по коридорам ходили, искали выход», — вспомнил Рутгер Гарехт.

В опасной ситуации многие проявили себя как настоящие герои. Спортивный комментатор Виктор Гусев и юморист Сергей Светлаков рассказали, что только благодаря сотруднице по имени София Мейер они смогли выбраться через задымленный коридор к выходу. А школьники, которые подрабатывали в гардеробе, вывели из здания сотню людей.

«Изначально был страх. Я боялся то, что там была толпа людей. Я думал, могут открыть огонь на поражение либо взорвать гранаты», — сообщил гардеробщик Ислам Халилов.

24 марта в России был объявлен днем общенационального траура. На здании «Крокуса» появилась проекция в виде белых журавлей. Под пение Муслима Магомаева, чье имя носил концертный зал, птицы взмывали в небо. Как души тех, кто уже никогда не вернется домой.

«То, что произошло, — это действительно зверство. Это та боль, которая нас сплотит, объединит еще сильнее», — уверена певица Люся Чеботина.

Многие звезды не остались равнодушными к чужой беде. И перевели пострадавшим крупные суммы. Фигуристка Алина Загитова — 500 тысяч рублей. Инстасамка, Егор Крид, Наваи Закиров и некоторые блогеры отправили по миллиону. Ольга Бузова пожертвовала два миллиона рублей.

«Не хочу быть в соревновании кто больше, кто меньше. В силу своих возможностей, естественно, мы делаем все необходимые процедуры, связанные с поддержкой. Конечно, мы не безучастны», — заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Пункты сбора крови в эти печальные дни переполнены. К каждому огромная очередь. Среди желающих стать донорами немало артистов.

«Очень хочется просто чем-то помочь, чем-то возможным. И обязательно призывать людей это делать», — отметила певица Наталья Подольская.

«Даже маленький, казалось бы, поступок для вас может спасти жизни. Он может просто творить чудо в этом мире», — выразил свое мнение гитарист группы «Земляне» Игорь Нелин.

SHAMAN призвал российский народ сплотиться и поддерживать друг друга. Исполнитель выпустил композицию, посвященную трагическим событиям.

А ведь и сам Ярослав Дронов мог стать жертвой атаки. Оказалось, как минимум двое террористов бывали в «Крокусе» ранее. СМИ предположили, что свое страшное деяние они планировали совершить именно во время концерта SHAMAN, который проходил 8 марта. Либо 11 числа, когда там выступал Григорий Лепс.

«Постоянно разные мероприятия, премии, какие-то сборные концерты. Там мог оказаться абсолютно каждый из нас», — подчеркнул певец Артем Качер.

Уже после страшных событий поклонники группы «Пикник» обнаружили мистическое совпадение. Они обратили внимание на песню «Ничего не бойся», которую музыканты выпустили за две недели до теракта. Слова композиции сейчас звучат страшно:

«Ничего, ничего не бойся. Ни огня, ни звенящую тень. Утром кровью своей умойся. И встряхни расцветающий день».

Участников «Пикника» удалось эвакуировать. Они не пострадали. Но умерла помощница директора коллектива Екатерина Кушнир. Лидер группы Эдмунд Шклярский выразил соболезнования семьям погибших.

«Понятно, что нет никаких слов, которые могут людей воскресить, утешить. Но мы приносим, естественно, соболезнования всем родственникам», — сказал он.

Свой следующий концерт, который прошел в Петербурге, музыканты посвятили памяти жертв теракта. А все деньги с продажи билетов переведут на помощь пострадавшим.

Террористов, которые совершили кровавую бойню, поймали в тот же день. Они признались, что согласились на убийство за гонорар в 500 тысяч рублей. Но успели получить только первую половину. Задержанные сейчас находятся в СИЗО и ждут приговора суда. Всем им грозит высшая мера наказания — пожизненное тюремное заключение.