ФСБ задержала троих предполагаемых пособников теракта в «Крокусе»
По информации ведомства, двое переводили деньги на приобретение оружия для исполнителей преступления.
Фото, видео: ЦОС ФСБ России
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Силовики задержали Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из центрально-азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, двое переводили деньги на приобретение оружия для исполнителей теракта и транспортных средств, а третий участвовал в вербовке пособников.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети, количество пострадавших выросло до 551.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Владимира Путина, главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанести ущерб единству России.
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