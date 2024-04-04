ФСБ задержала троих предполагаемых пособников теракта в «Крокусе»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 0

По информации ведомства, двое переводили деньги на приобретение оружия для исполнителей преступления.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Силовики задержали Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из центрально-азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, двое переводили деньги на приобретение оружия для исполнителей теракта и транспортных средств, а третий участвовал в вербовке пособников.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети, количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Владимира Путина, главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанести ущерб единству России.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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