Макрон назвал угрожающими выводы РФ об украинском следе в теракте в «Крокусе»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 100 0

По данным российский спецслужб, у обвиняемых были связи в Незалежной.

Макрон назвал угрожающими выводы РФ об украинском следе в теракте в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Президент Франции назвал угрожающими заявления России о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Таким образом Эммануэль Макрон прокомментировал телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню.

В эфире телеканала BFM TV Макрон назвал выводы Москвы о наличии украинского следа «вызывающими и угрожающими». Также он отметил, что сам поручил главе своего оборонного ведомства связаться с Шойгу, чтобы передать «полезную информацию» об организации теракта.

Министры оборонных ведомств РФ и Франции провели телефонный разговор в ночь на 4 апреля. Инициатором диалога был Лекорню. Он попытался объяснить, что Запад никак не причастен к теракту в «Крокусе». Шойгу, в свою очередь, сообщил, что есть факты, подтверждающие украинский след, и дело еще не закрыто.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551. Всего по делу о теракте арестованы 12 человек. Следственные мероприятия продолжаются.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. По данным ФСБ РФ, они надеялись попасть на Украину, где у них могут быть некоторые связи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе».

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