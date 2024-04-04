В центре Курска начался пожар после атаки украинских беспилотников

Киевский режим предпринял очередную попытку атаки с помощью беспилотников по Курской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по меньшей мере четыре вражеских дрона. О ситуации доложил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место», — отметил он.

Старовойт напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников и трогать их нельзя, поскольку могут нанести вред. Сообщить о находке следует по телефону 112.

«Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске», — добавил губернатор.

По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН осудили удары по гражданской инфраструктуре после атаки дронов в Татарстане.