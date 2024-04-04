В центре Курска начался пожар после атаки украинских беспилотников
Губернатор Роман Старовойт доложил об обстановке в регионе после атаки националистов.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Киевский режим предпринял очередную попытку атаки с помощью беспилотников по Курской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по меньшей мере четыре вражеских дрона. О ситуации доложил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место», — отметил он.
Старовойт напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников и трогать их нельзя, поскольку могут нанести вред. Сообщить о находке следует по телефону 112.
«Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске», — добавил губернатор.
По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН осудили удары по гражданской инфраструктуре после атаки дронов в Татарстане.
- 4 апр
- ВСУ атаковали дронами грузовик с продуктами под Херсоном: есть погибшие
- 4 апр
- Пять дронов ВСУ уничтожили над Тульской и Белгородской областями
- 2 апр
- ООН осудила удары по гражданской инфраструктуре после атаки дронов в Татарстане
- 2 апр
- Блинкен: США не поддерживают удары ВСУ по территории России
- 2 апр
- CNN заявил об использовании Украиной беспилотников с искусственным интеллектом
- 2 апр
- В Липецкой области объявили воздушную опасность из-за беспилотников
- 2 апр
- БПЛА атаковали предприятия в Татарстане: есть пострадавшие
- 2 апр
- Режим воздушной опасности введен в Липецкой области
- 1 апр
- Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Черным морем
- 31 мар
- В Белгороде из-за атаки ВСУ загорелся жилой дом: есть пострадавший человек
Читайте также
48%
-0.22 100.07
0.66
Нашли ошибку?