В центре Курска начался пожар после атаки украинских беспилотников

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 10 0

Губернатор Роман Старовойт доложил об обстановке в регионе после атаки националистов.

В центре Курска начался пожар после атаки украинских беспилотников

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Киевский режим предпринял очередную попытку атаки с помощью беспилотников по Курской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по меньшей мере четыре вражеских дрона. О ситуации доложил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место», — отметил он.

Старовойт напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников и трогать их нельзя, поскольку могут нанести вред. Сообщить о находке следует по телефону 112.

«Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске», — добавил губернатор.

По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН осудили удары по гражданской инфраструктуре после атаки дронов в Татарстане.

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