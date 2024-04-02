ООН осудила удары по гражданской инфраструктуре после атаки дронов в Татарстане

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

В российском регионе в результате нападения украинских БПЛА пострадали несколько человек.

ООН осудила удары по гражданской инфраструктуре после атаки дронов в Татарстане

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

ООН осуждает удары по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку беспилотников на предприятия в Татарстане.

«Мы выступаем против и призываем к прекращению всех атак на гражданскую инфраструктуру», — сказал он на брифинге.

В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Париже заявил, что Вашингтон на поддерживает удары Украины по территории России. При этом он упомянул об атаках украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

В Татарстане после прилета дронов по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске пострадали несколько человек. При этом серьезных разрушений причинено не было, технологический процесс предприятий не нарушен, сообщили в пресс-службе главы региона Рустама Минниханова.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по данным CNN, украинские боевики совершили ряд атак на территорию России с помощью беспилотников с базовым искусственным интеллектом.

Тема:
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