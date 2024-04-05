Ураганный удар! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 376 0

Артиллеристы РФ уничтожили важный для снабжения ВСУ мост в Курахово

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Су-34

На этих кадрах показана работа экипажей сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 на южно-донецком направлении. Так, пилоты нанесли мощный удар по подразделениям ВСУ — с помощью фугасных авиационных бомб они уничтожили опорные пункты и живую силу противника.

Летчики ВКС РФ выполняют боевые задачи в зоне СВО в любое время суток и в любых метеорологических условиях.

РСЗО «Ураган»

А на этих кадрах уже показана работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Артиллеристы нанесли удар по железнодорожному мосту в районе города Курахово, который являлся важным звеном в логистической цепочке снабжения подразделений ВСУ на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях.

«Противник из тыловых районов подвозил продовольствие, боеприпасы по этому железнодорожному мосту и он имел очень важное значение. С точки зрения командира мои парни работают, я бы сказал, на пять с плюсом», — рассказал боец с позывным «Жгут».

В результате прямого попадания реактивного снаряда произошло полное разрушение железнодорожного пролета и пути сообщения.

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