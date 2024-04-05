В Орске прорвало дамбу

Дамбу прорвало в городе Орск Оренбургской области. Кадры с места инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.

Кроме того, жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных жилых домов.

Для размещения эвакуированных уже подготовлены шесть пунктов временного размещения (ПВР).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Самарская область справляется с сильнейшим паводком.