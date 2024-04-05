В Орске прорвало дамбу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 416 0

Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski; 5-tv.ru

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Дамбу прорвало в городе Орск Оренбургской области. Кадры с места инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.

Кроме того, жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления. Как сообщили ТАСС в оперативных службах,  в зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных жилых домов.

Для размещения эвакуированных уже подготовлены шесть пунктов временного размещения (ПВР).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Самарская область справляется с сильнейшим паводком.

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