В Орске прорвало дамбу
Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski; 5-tv.ru
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Дамбу прорвало в городе Орск Оренбургской области. Кадры с места инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.
Кроме того, жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в зону подтопления могут попасть около четырех тысяч частных жилых домов.
Для размещения эвакуированных уже подготовлены шесть пунктов временного размещения (ПВР).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Самарская область справляется с сильнейшим паводком.
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