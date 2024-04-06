Из затопленного Орска эвакуировали более 700 человек после прорыва дамбы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 56 0

Спасательная операция в Оренбургской области продолжается.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ; Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Из затопленного микрорайона Орска в Оренбургской области эвакуированы 711 местных жителей, более 200 из них — дети. Об этом сообщает МЧС России.

Спасатели эвакуируют горожан на лодках, вездеходах и внедорожниках. Некоторые люди, кому некуда пойти, остаются в пунктах временного размещения, с ними работают психологи.

По последним данным ведомства, в результате прорыва дамбы подтоплены порядка двух с половиной тысяч домов и больше трех тысяч хозяйств.

Орск оказался парализованным происшествием с дамбой 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС, жителей домов эвакуируют.

На месте работают представители всех оперативных служб, 33 большегруза засыпают прорыв.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что через сколько из Орска уйдет вода.

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92.42
0.11 100.13
0.06
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