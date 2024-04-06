Из затопленного Орска эвакуировали более 700 человек после прорыва дамбы

Из затопленного микрорайона Орска в Оренбургской области эвакуированы 711 местных жителей, более 200 из них — дети. Об этом сообщает МЧС России.

Спасатели эвакуируют горожан на лодках, вездеходах и внедорожниках. Некоторые люди, кому некуда пойти, остаются в пунктах временного размещения, с ними работают психологи.

По последним данным ведомства, в результате прорыва дамбы подтоплены порядка двух с половиной тысяч домов и больше трех тысяч хозяйств.

Орск оказался парализованным происшествием с дамбой 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС, жителей домов эвакуируют.

На месте работают представители всех оперативных служб, 33 большегруза засыпают прорыв.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что через сколько из Орска уйдет вода.