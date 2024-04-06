В причинах прорыва дамбы в Орске будут разбираться следователи

На месте работают оперативные службы.

После прорыва дамбы в Орске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Расследование будет проводится в рамках сразу нескольких уголовных статей — о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и халатности.

Сейчас на месте работают оперативные службы, проводятся следственные мероприятия.

«В ходе предварительного следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию указанного объекта», — говорится в сообщении ведомства.

Прорыв дамбы в Орске произошел поздно вечером 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС. Уже эвакуированы более 700 местных жителей. Затоплено несколько тысяч домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что после прорыва дамбы в Старом городе Орска нашли два тела.