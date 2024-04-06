После прорыва дамбы в Старом городе Орска нашли два тела
Спасатели обнаружили трупы при патрулировании района.
Фото: Пресс-служба МЧС России
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При патрулировании Старого города Орска спасатели нашли тела двух людей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
По предварительным данным, смерти людей, чьи тела найдены, не связаны с затоплением улиц из-за прорыва дамбы. В истинных причинах предстоит разобраться компетентным органам.
«При патрулировании территории потенциального затопления в Старом городе Орска были обнаружены два тела. Причину и время наступления смерти установит экспертиза. По предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было», — говорится в сообщении властей региона.
Орск оказался парализованным происшествием с дамбой 5 апреля. Паводковые воды разрушили участок насыпной дамбы протяженностью в десять метров. В городе и регионе действует режим ЧС, жителей домов эвакуируют.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из затопленного Орска эвакуировали более 700 человек.
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