Совбез ООН обсудит запрос Палестины на вступление в организацию
Закрытое заседание состоится 8 апреля.
Фото: www.globallookpress.com / Mohammed Turabi
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Совбез ООН намерен провести 8 апреля закрытое заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о вступлении Палестины в организацию в качестве постоянного члена.
«В 10:00 (17:00 мск) председательство проведет консультации, чтобы обсудить дальнейшие действия по просьбе Палестины о возобновлении рассмотрения ее заявления о членстве в ООН и о передаче его в Комитет по приему новых членов», — пишет РИА Новости.
Сейчас арабское государство имеет в ООН статус наблюдателя. Заявлений со стороны членов Совбеза на данном заседании не ожидается.
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль признал свою ошибку в секторе Газа, в результате которой погибли граждане западных стран. Под удар попала колонна американской организации «Всемирная центральная кухня».
Она занимается доставкой еды для сотрудников различных гуманитарных миссий, хотя многие эксперты уверены, что это только прикрытие для шпионской деятельности.
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