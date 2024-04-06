Бородина вместе с дочкой поздравила с днем рождения необычного «члена» семьи

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 52 0

Бородина и ее дочь Теона отметили день рождения мягкой игрушки

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; Instagram* / borodylia; 5-tv.ru

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Знаменитость заодно поделилась забавным видео.

Телеведущая Ксения Бородина поддерживает любые забавы своей младшей дочери Теоны. Так, на этот раз восьмилетняя девочка организовала день рождения для своей мягкой игрушки.

К празднованию она подошла очень серьезно — даже подготовила торт и свечи. В своем блоге Бородина показала момент праздника, подпевая праздничную песенку вместе с дочкой.

Теона собрала вокруг «именинника» всех друзей и накрыла на стол. Мягкой игрушке «исполнилось» шесть лет, о чем свидетельствовали воздушный шар и количество свечей.

В конце мама с дочкой помогли игрушке задуть свечи. Маленькая девочка осталась довольна мероприятием, а звезда не упустила возможности почувствовать себя ребенком, повеселившись от души.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бородина рассказала об отношениях с таинственным ухажером.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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