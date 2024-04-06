Более 150 населенных пунктов отрезаны паводковыми водами в Оренбургской области

Свыше 150 населенных пунктов оказались отрезаны из-за паводковых вод в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения транспортных средств 44 мостовых сооружения и 107 участков автомобильных дорог с переливом талых вод через проезжую часть», — говорится в сообщении.

Помимо этого, уточняется, что движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В регион направлен дополнительный эшелон спасателей. По поручению президента России Владимира Путина в область вылетел глава МЧС Александр Куренков.

Ранее 5-tv.ru писал, что после прорыва дамбы в Орске более шести тысяч жилых домов оказались подтоплены в Оренбургской области.