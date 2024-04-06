Более шести тысяч домов подтоплены в Оренбургской области после прорыва дамбы

После прорыва дамбы в Орске более шести тысяч жилых домов оказались подтоплены в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Оказались подтоплены 6132 жилых дома, 9643 приусадебных участка. Эвакуированы 4402 человека, в том числе 1115 детей», — говорится в сообщении.

Администрация Орска призвала жителей 6-го микрорайона города срочно эвакуироваться в пункты временного размещения — сейчас их 12. Власти увеличат их число в случае необходимости.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели сразу приступили к эвакуации людей.

Один из прорывов уже удалось ликвидировать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В регион направлен дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению. По поручению президента России Владимира Путина в область вылетел глава МЧС Александр Куренков.

Ранее 5-tv.ru писал о новом прорыве дамбы в Орске.