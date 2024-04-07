Паводок в Орске начал затапливать микрорайон Новый город

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К этому моменту уровень воды в реке Урал поднялся почти до 11 метров.

Фото, видео: Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Паводок подбирается все ближе к микрорайону Новый город в Орске, что в Оренбургской области. Уровень воды в реке Урал поднялся почти до 11 метров, ситуация усугубляется осадками, отмечает журналист Андрей Беляев.

«Сильный дождь, вода прибывает, площадь Гагарина уже практически затоплена. Очевидцы говорят, вода прибывает сильно», — рассказал Беляев.

Площадь Гагарина является значимым транспортным узлом, так как там расположен автовокзал. Администрация города предупреждает, что автобусы для эвакуации населения будут теперь подаваться к Центру развития творчества детей и юношества «Радость».

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отмечает, что сотрудники оперативных служб работают над устранением последствий аварии, они также спасают жителей. В регионе введен режим ЧС.

Потоки добираются и до поселка Никель. Оттуда тоже эвакуируют людей, власти рекомендуют всем покинуть подтопленные дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Оренбургской области назвали последний паводок самым многоводным за всю историю наблюдений.

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