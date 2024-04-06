Власти Оренбургской области назвали последний паводок самым многоводным за всю историю наблюдений
Паслер назвал паводок этого года самым многоводным за всю историю наблюдений
Фото: © РИА Новости
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Понять, когда произойдет снижение уровня воды, можно будет через два-три дня.
Паводок этого года в Оренбургской области стал в регионе самым многоводным за всю историю наблюдений. Об этом заявил губернатор области Денис Паслер.
«Люди обеспечены всем необходимым, по всем заявкам отрабатываем дополнительно. При необходимости готовы развернуть дополнительные пункты», — написал он в Telegram-канале.
Приток талых вод в водохранилище Ириклы со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но по-прежнему рекордный. Понять, когда произойдет снижение уровня воды в области, можно будет через два-три дня.
Первый прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Эвакуацией людей в настоящее время занимаются силы МЧС.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов удалось ликвидировать, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило.
В регион направлен дополнительный эшелон спасателей. По поручению президента России Владимира Путина в область вылетел глава МЧС Александр Куренков.
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