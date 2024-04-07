«Опасное явление»: когда ожидается пик паводка в Оренбурге
Росгидромет предупредил жителей Оренбурга о пике паводка к 10 апреля
Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля, вода может достигнуть столицы области уже в ближайшие дни.
На следующей неделе ожидается в Оренбурге пик паводка. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков в ходе заседания комиссии правительства Оренбургской области.
«Начиная с сегодняшнего дня и завтра мы ожидаем, что паводковые воды достигнут города Оренбурга. Будет превышена отметка опасного явления. Пик паводка в Оренбурге ожидаем к 10 апреля», — сказал он.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером минувшей пятницы, 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации местных жителей. Мало того, вызволяли из воды не только людей, но даже животных, которые остались заблокированными в домах — те быстро уходили под воду.
По данным главы МЧС России Александра Куренкова, в настоящий момент в Орске работают 11 пунктов временного размещения. За последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 сантиметров.
Ранее 5-tv.ru писал, что Куренков назвал критической ситуацию в затопленном Орске. Из опасных районов спасатели эвакуировали свыше четырех тысяч человек, включая 885 детей. Для них организованы ПВЗ в том числе в некоторых образовательных учреждениях. Власти перевели учеников школ на дистанционное обучение.
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