Будут жить: спасатели эвакуировали хаски из затопленного питомника под Оренбургом

Животные немного напуганы, но, главное, целы.

Под Оренбургом спасатели эвакуировали больше 40 собак породы хаски из затопленного питомника. Из-за чрезвычайной ситуации в Оренбургской области питомник на пляже «Волна» в районе поселка Ленина начал уходить под воду.

«Ранее владелец питомника говорил, что будет забираться вместе с хаски на крышу, если помощь не придет. Кажется, все обошлось», — передает Telegram-канал Оренбург 24/7.

Спасатели перевозили животных на лодках в безопасное место, где их встречали неравнодушные местные жители. Напуганные собачки не пострадали.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером минувшей пятницы, 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации местных жителей. Мало того, вызволяли из воды не только людей, но даже животных, которые остались заблокированными в домах — те быстро уходили под воду.

В настоящий момент в Орске действуют 12 пунктов временного размещения людей. Если будет необходимо — власти увеличат их количество. За последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как людей и брошенных животных спасают в затопленном Орске.