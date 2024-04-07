Девять человек госпитализированы из-за последствий паводка в Орске
В Минздраве прокомментировали сложившуюся ситуацию и состояние людей.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Девять человек госпитализированы из-за последствий паводка в Орске. Об этом сообщили в Минздраве России. Помощник министра Алексей Кузнецов отметил, что в числе нуждающихся в нахождении в больнице оказались и трое детей.
«За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей, из них шестеро взрослых и трое детей госпитализированы — их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно», — прояснил ситуацию Кузнецов.
Он также добавил, что ситуация в Орске с точки зрения здравоохранения находится на постоянном контроле. На месте ЧП находится замглавы Минздрава РФ Андрей Плутницкий. Он занимается непосредственным контролем работы врачей. Работу всей медслужбы курирует Федеральный центр медицины катастроф.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил главе МВД Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне паводков. Речь идет, в частности, о Курганской и Тюменской областях.
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