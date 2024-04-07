Путин поручил главе МВД Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне паводков

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Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

Речь идет о Курганской и Тюменской областях.

Путин поручил главе МВД Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне паводков

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Президент России Владимир Путин поручил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка и имущества людей в зоне подтопления. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток», — сказал он.

Песков уточнил, что речь идет о ситуациях в Курганской и Тюменской областях.

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Российский лидер также обсудил с главой МЧС России Александром Куренковым обстановку в Оренбургской области. Там произошел прорыв дамбы вечером 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации местных жителей. Мало того, вызволяли из воды не только людей, но даже животных, которые остались заблокированными в домах — те быстро уходили под воду. Следует отметить, что за последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 сантиметров.

По данным Куренкова, в настоящий момент в Орске работают 11 пунктов временного размещения. Там находятся 510 человек, включая 116 детей. Всего удалось эвакуировать более четырех тысяч местных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росгидромет предупредил жителей Оренбурга о пике паводка на следующей неделе.

Тема:
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