Путин поручил главе МВД Колокольцеву обеспечить охрану порядка в зоне паводков
Речь идет о Курганской и Тюменской областях.
Фото: © РИА Новости / Павел Львов
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Президент России Владимир Путин поручил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану порядка и имущества людей в зоне подтопления. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток», — сказал он.
Песков уточнил, что речь идет о ситуациях в Курганской и Тюменской областях.
Российский лидер также обсудил с главой МЧС России Александром Куренковым обстановку в Оренбургской области. Там произошел прорыв дамбы вечером 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации местных жителей. Мало того, вызволяли из воды не только людей, но даже животных, которые остались заблокированными в домах — те быстро уходили под воду. Следует отметить, что за последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 сантиметров.
По данным Куренкова, в настоящий момент в Орске работают 11 пунктов временного размещения. Там находятся 510 человек, включая 116 детей. Всего удалось эвакуировать более четырех тысяч местных жителей.
Ранее 5-tv.ru писал, что Росгидромет предупредил жителей Оренбурга о пике паводка на следующей неделе.
- 7 апр
- Девять человек госпитализированы из-за последствий паводка в Орске
- 7 апр
- Путин обсудил с главой МЧС обстановку в Оренбургской области
- 7 апр
- «Опасное явление»: когда ожидается пик паводка в Оренбурге
- 7 апр
- «Ситуация критическая»: паводок под Оренбургом объявили ЧС федерального характера
- 7 апр
- Будут жить: спасатели эвакуировали хаски из затопленного питомника под Оренбургом
- 7 апр
- Ситуация жуткая: подтопленный Орск сняли с высоты птичьего полета
- 7 апр
- «Сердце кровью обливается»: как людей и брошенных животных спасают в затопленном Орске
- 7 апр
- Глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область: что сейчас происходит на месте потопа
- 7 апр
- Куренков вылетел в пострадавшую от масштабного паводка Оренбургскую область
- 7 апр
- Паводок в Орске начал затапливать микрорайон Новый город
Читайте также
81%
0.11 100.13
0.06
Нашли ошибку?