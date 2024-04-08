Смертоносные и пугающие: ТОП-10 самых опасных заболеваний для людей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

The Lancet: самыми опасными болезнями являются COVID-19 и инсульт

Смертоносные и пугающие: ТОП-10 самых опасных заболеваний для людей

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Если раньше инфекционные недуги были в десятке самых страшных, то теперь их потеснили другие.

Ученые из Института по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья в ходе исследования выяснили, какие заболевания в последние годы стали самыми опасными для людей. Результаты опубликовал журнал The Lancet.

Так, в ТОП-10 вошли инфекции нижних дыхательных путей, неонатальные нарушения (те, которые вызывают летальный исход в первый месяц жизни — Прим. ред.), болезнь Альцгеймера, рак легких, сахарный диабет, болезни почек и диарея.

Кроме того, в 2021 году в список попал и коронавирус, сдвинув инсульт на третье место. Также среди самых опасных болезней оказалась и хроническая обструктивная болезнь легких.

При этом инфекционные заболевания за последние годы стали покидать десятку, а болезнь Альцгеймера, к примеру, наоборот оказалась на шестом месте, хотя раньше была на девятом. Вместе с тем, ученые не исключили и возникновения новых пандемий.

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