Вода перелилась через защитную дамбу в оренбургском Новотроицке

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 43 0

Население эвакуируют из-за угрозы подтопления.

Вода перелилась через защитную дамбу в оренбургском Новотроицке

Фото: Алеев Егор / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Перелив через защитную дамбу произошел в Новотроицке Оренбургской области, спасатели проводят эвакуацию населения. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по ее отсыпке», — написал Паслер.

Он уточнил, что эвакуация населения ведется с улицы Севастопольской. Для жителей подготовлены пункты временного размещения (ПВР). На месте работают все спецслужбы, привлекается техника.

Паслер заверил, что ситуация находится под контролем. Уровень воды в настоящее время в Новотроицке находится на отметке 8,5 метров.

Прорыв дамбы в Орске

Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером минувшей пятницы, 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Росгидромет также предупредил жителей Оренбурга о пике паводка к 10 апреля.

Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях призывают использовать только булилированную или кипяченую воду.

Президент России Владимир Путин накануне обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Российский лидер заявил о необходимости своевременного анализа ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей поселка Лесоторговый эвакуируют из-за угрозы подтопления.

Тема:
Прорыв дамбы в Орске
8 апр
Путин поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в Оренбургской области
8 апр
Число подтопленных домов в Оренбурге превысило 1,5 тысячи
8 апр
Эвакуация объявлена в еще одном поселке Оренбургской области из-за подтопления
8 апр
Попавшим под удар стихии жителям Оренбургской области помогают люди из самых разных регионов России
8 апр
Более десяти тысяч домов подтопило в Оренбургской области после прорыва дамбы
8 апр
Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за паводка в Оренбургской области
7 апр
Жителей Орска призвали эвакуироваться из-за выхода из берегов реки Елшанка
7 апр
МВД задержало мародера в подтопленной части Оренбурга
7 апр
В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков
7 апр
Свыше двух тысяч человек эвакуировали из подтопленных домов в Орске
+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.42
0.11 100.13
0.06
Роковой день весны: что категорически нельзя делать в полное солнечное за...

Последние новости

11:29
Путин поручил создать спецкомиссию в связи с паводком в Оренбургской области
11:22
Сидел в засаде, ждал наркокурьера: кто и за что убил полицейского в Подмосковье
11:22
Вода перелилась через защитную дамбу в оренбургском Новотроицке
11:18
«Полное разрушение»: на Украине заявили о нескольких уничтоженных электростанциях
11:16
Танки в деле: модернизированные Т-72-Б3 громят ВСУ в Херсонской области
11:07
Кимми дома: в Крыму в море выпустили спасенного дельфина

Сейчас читают

Никто не мог подумать: что известно о подозреваемом в убийстве полицейского в Подмосковье
Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье
Боится не успеть? Зачем больной раком Карл III рвется в Австралию
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок