Вода перелилась через защитную дамбу в оренбургском Новотроицке
Население эвакуируют из-за угрозы подтопления.
Фото: Алеев Егор / ТАСС
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Перелив через защитную дамбу произошел в Новотроицке Оренбургской области, спасатели проводят эвакуацию населения. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.
«С утра в Новотроицке. Здесь зафиксирован перелив через дамбу, идут работы по ее отсыпке», — написал Паслер.
Он уточнил, что эвакуация населения ведется с улицы Севастопольской. Для жителей подготовлены пункты временного размещения (ПВР). На месте работают все спецслужбы, привлекается техника.
Паслер заверил, что ситуация находится под контролем. Уровень воды в настоящее время в Новотроицке находится на отметке 8,5 метров.
Прорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске произошел вечером минувшей пятницы, 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Росгидромет также предупредил жителей Оренбурга о пике паводка к 10 апреля.
Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков. Жителей в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях призывают использовать только булилированную или кипяченую воду.
Президент России Владимир Путин накануне обсудил с Куренковым обстановку в Оренбургской области. Российский лидер заявил о необходимости своевременного анализа ситуации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителей поселка Лесоторговый эвакуируют из-за угрозы подтопления.
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