Эвакуация объявлена в еще одном поселке Оренбургской области из-за подтопления

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Жителей просят не дожидаться критической ситуации, а уже сейчас выезжать в пункты временного размещения.

Эвакуация объявлена в еще одном поселке Оренбургской области из-за подтопления

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Жителей поселка Лесоторговый эвакуируют из-за угрозы подтопления. Об этом решении сообщила администрация города Орска Оренбургской области, который уже частично оказался под водой.

«Не дожидаясь критической ситуации, жители должны эвакуироваться в пункт временного размещения. Автобусы ожидают людей на конечной остановке «Орское ДСУ-3», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что уже больше десяти тысяч жилых домов подтоплены в Оренбургской области. И паводковая вода, по последним данным, продолжает прибывать. В зоне бедствия — 77 населенных пунктов, там эвакуировали в места временного размещения больше шести тысяч человек. Аварийные бригады работают без перерывов, к домам вынуждены добираться на лодках.

Уровень воды в реке Урал уже превысил неблагоприятное значение — и стремительно приближается к опасной отметке. МЧС призывает жителей заранее эвакуироваться из опасных районов.

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