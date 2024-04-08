Эвакуация объявлена в еще одном поселке Оренбургской области из-за подтопления

Жителей просят не дожидаться критической ситуации, а уже сейчас выезжать в пункты временного размещения.
Фото: Алеев Егор / ТАСС
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Жителей поселка Лесоторговый эвакуируют из-за угрозы подтопления. Об этом решении сообщила администрация города Орска Оренбургской области, который уже частично оказался под водой.
«Не дожидаясь критической ситуации, жители должны эвакуироваться в пункт временного размещения. Автобусы ожидают людей на конечной остановке «Орское ДСУ-3», — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru писал, что уже больше десяти тысяч жилых домов подтоплены в Оренбургской области. И паводковая вода, по последним данным, продолжает прибывать. В зоне бедствия — 77 населенных пунктов, там эвакуировали в места временного размещения больше шести тысяч человек. Аварийные бригады работают без перерывов, к домам вынуждены добираться на лодках.
Уровень воды в реке Урал уже превысил неблагоприятное значение — и стремительно приближается к опасной отметке. МЧС призывает жителей заранее эвакуироваться из опасных районов.
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