Девять детей потеряли своих родителей из-за теракта в «Крокусе»
Омбудсмен Львова-Белова: девять детей стали сиротами из-за теракта в «Крокусе»
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Опекунами ребятишек стали родные. Работа с пострадавшими семьями продолжается.
В результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сиротами стали девять детей из шести семей. Об этом заявила Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
«Сиротами остались девять детей из шести семей. Слава Богу, рядом были родные, которые стали опекунами. У кого-то это старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то — бабушка», — написала она.
Власти продолжают работать с пострадавшими семьями.
Кроме того, Львова-Белова подчеркнула, что из шести госпитализированных после теракта пятерых детей выписали домой. В московской клинике имени Башляевой остается 12-летний Дима. Он находится в реанимации, состояние еще тяжелое, но динамика положительная, мальчик в сознании.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.
Ранее 5-tv.ru писал, что западные СМИ по указанию замалчивают масштабы теракта в «Крокусе». По данным МИД России, зарубежные средства массовой информации не просто так не стали указывать реальное количество жертв трагедии, а также другие сведения.
- 8 апр
- СК установил 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе», все арестованы
- 8 апр
- В Новой Москве задержали возможного поджигателя мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
- 8 апр
- «Исключить демонстрацию»: МИД России о замалчивании Западом данных о теракте в «Крокусе»
- 8 апр
- Свет всегда побеждает тьму: группа «Пикник» решила продолжить тур вопреки теракту в «Крокусе»
- 8 апр
- «Езжайте в сторону Киева»: что известно о таинственном организаторе теракта в «Крокусе»
- 7 апр
- Все враги будут наказаны: кто и как помогает в поимке террористов в России
- 7 апр
- Расколоть не удалось: после теракта в «Крокусе» россияне массово идут добровольцами на СВО
- 6 апр
- МИД РФ назвал кощунственным материал Foreign Policy о теракте в «Крокусе»
- 5 апр
- В Новой Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
- 5 апр
- «Музыка лечит»: Серябкина рассказала, к чему стремится в творчестве
Читайте также
63%
0.11 100.13
0.06
Нашли ошибку?