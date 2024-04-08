СК установил 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе», все арестованы

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 80 0

СК установил связь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» со спецслужбами Украины

СК установил 11 фигурантов дела о теракте в «Крокусе», все арестованы

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Расследование уголовного дела тем временем продолжается.

Следователи установили 11 лиц, которые могут быть причастны к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России в официальном Telegram-канале.

После трагедии правоохранители занимаются расследованием уголовного дела о теракте. Как отмечают в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. На сегодня удалось установить 11 человек, которые так или иначе могут быть причастны к совершению преступления, все арестованы решением суда.

«Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами», — добавили в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин между тем напомнил, что необходимо тщательно изучить причины и условия, которые способствовали совершению теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сиротами стали девять детей из шести семей.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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