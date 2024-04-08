«Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 40 0

Что происходит в регионе после прорыва дамбы?

«Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Спутники «Роскосмоса» сделали фотографии гидрологической обстановки в Оренбургской области, где прорвало дамбу. Снимки опубликованы в официальном Telegram-канале госкорпораци.

«Спутники Роскосмоса следят за гидрологической обстановкой в Оренбургской области и в других регионах страны, подверженных паводкам и наводнениям», — говорится в сообщении.

На снимках видна местность региона, наиболее пострадавшая от прорыва дамбы.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.

Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. После повторного прорыва у поселка Никель вода добралась до центра Орска.

Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации. Действия спасателей на месте координирует глава МЧС Александр Куренков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюменской области заблаговременно ввели режим ЧС из-за паводка.

«Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье

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Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk

2/4

Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk

3/4

Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk

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Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk

Тема:
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