Подтопление еще более двух тысяч домовладений ожидается в Оренбуржье

При этом прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал.
Фото: Алеев Егор / ТАСС
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В ближайшие сутки в Оренбургской области ожидают подтопление еще около двух тысяч жилых домов в 35 населенных пунктах. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
«На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 сантиметров», — говорится в сообщении.
Это, как отмечается, способно привести к подтоплению около 2 тысяч жилых домов, а также 2,4 тысячи приусадебных участков в 35 населенных пунктах.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей.
Для помощи населению и ликвидации последствий прорыва мобилизованы все необходимые силы. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы в Орске из-за текущей ситуации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье.
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