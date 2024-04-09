Бледанс одной фразой отреагировала на просьбу прокомментировать смерть сестры-наркоманки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 114 0

Бледанс отказалась комментировать смерть наркозависимой сестры

Бледанс одной фразой отреагировала на просьбу прокомментировать смерть сестры-наркоманки

Фото: Соцсети

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Между ними были натянутые отношения, но, узнав о кончине, артистка оплатила похороны родственницы.

Актриса и певица Эвелина Бледанс, которая на днях сообщила о кончине сводной наркозависимой сестры Дианы, наотрез отказалась говорить с 5-tv.ru о семейной трагедии.

«Нет, я не буду ничего комментировать», — кратко сказала звезда.

Известно, что на протяжении многих лет Бледанс сталкивалась с осуждением окружающим. Мол, она, зарабатывая немалые деньги, не желает дать определенную сумму и помочь сестре выкарабкаться.

Одно время знаменитость действительно не помогала родственнице. Ведь у нее подрастает ребенок с неизлечимой болезнью, кроме того, ей необходимо было заниматься благотворительным фондом.

Но в один момент Бледанс сжалилась над сестрой и купила ей таблетки. Однако родственница отказалась принимать помощь и не захотела пить их.

При этом Диана никогда не интересовалась жизнью и делами Бледанс. Даже когда у нее родился особенный ребенок, та не позвонила и не написала.

О смерти сестры актриса узнала на гастролях. Бледанс решила оплатить похороны, несмотря на прошлые неурядицы.

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